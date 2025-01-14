Алексей Логвиненко поддержал запрет выдачи разрешений на строительство в Ростове

Глава администрации Ростова Алексей Логвиненко поддержал решение врио губернатора Юрия Слюсаря приостановить выдачу разрешений на строительство в городе. На встрече с журналистами 14 января он назвал запрет «правильным и взвешенным решением» — передает «Деловая газета Юг».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

По словам градоначальника, земельный фонд донской столицы практически иссяк. И заморозка хаотичного строительства многоэтажек позаолит распланировать будущее развитие ростовской агломерации.

Кроме того, Алексей Логвиненко напомнил, что отменить уже выданные разрешения на строительство могут только надзорные органы. Мараторий на выдачу разрешений ввели в Ростове с 1 декабря 2024 года по решению действующего главы региона Юрия Слюсаря. Он мотивировал запрет необходимостью остановить стройку все новых микрорайонов и ЖК с отстутствующей инфраструктурой.

Дмитрий Ковалевский