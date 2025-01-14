Неподсъемное жилье

Стоимость аренды квартир в Челябинске в 2024 году выросла во всех сегментах. Сильнее всего увеличилась средняя ежемесячная плата за однокомнатное жилье, составив 26,8 тыс. руб. с ростом на 35,3%. В сегменте «двушек» цена аренды выросла на 21%, до 33,5 тыс. руб., «трешек» — на 31,6%, до 43,1 тыс. руб. Эксперты объясняют эту тенденцию повышением ключевой ставки Центрального банка РФ и ростом цен на недвижимость. Челябинцам стало невыгодно покупать жилье, поэтому они вынуждены его снимать.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В среднем по России «однушка» сдается за 27,2 тыс. руб., что на 31,4% дороже, чем в прошлом году

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ В среднем по России «однушка» сдается за 27,2 тыс. руб., что на 31,4% дороже, чем в прошлом году

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

По итогам 2024 года стоимость аренды квартир в Челябинске увеличилась во всех сегментах. Сильнее всего подорожал съем однокомнатного жилья, рост составил в среднем 26,8 тыс. руб.— 35,3% в сравнении с 2023 годом. Исследование об этом представил портал «Мир квартир».

По данным аналитиков, двухкомнатная квартира в Челябинске в среднем обходится в 33,5 тыс. руб. Ежемесячная арендная ставка увеличилась за год на 21%. Выросли цены и в сегменте трехкомнатных квартир — на 31,6%, до 43,1 тыс. руб.

Челябинск по размеру цен на аренду квартир занял всего 33-ю строку среди 70 городов России. В среднем по стране «однушка» сдается за 27,2 тыс. руб., что на 31,4% дороже, чем в прошлом году. Аренда двухкомнатных и трехкомнатных квартир обходится в 33,4 тыс. и 42,2 тыс. руб. соответственно. Цены выросли на 25,8% и 27,6%.

Генеральный директор портала «Мир квартир» Павел Луценко отмечает, что аренда квартир всех типов в 2024 году подорожала сильнее, чем в 2023-м. Тогда ежемесячная ставка на аренду однокомнатного жилья выросла в среднем по стране всего на 22,2%, на двухкомнатные квартиры — на 19,9%, на трехкомнатные — на 15,6%.

По его словам, в прошлом году причиной подорожания аренды стала инфляция, из-за которой арендодатели подняли плату за квартиры, а также рост зарплат, за счет чего жители смогли принять новые условия.

«В этом году к перечисленным факторам добавилась отмена льготной ипотеки на первичном рынке, которая заставила покупателей квартир пересмотреть свои планы и начать или продолжить снимать жилье. Также повлияла высокая ключевая ставка, повлекшая заградительные проценты по жилищным кредитам во всех сегментах рынка. Часть продавцов “вторички” сняла объекты с продажи и перенаправила их на сдачу в аренду, благодаря чему количество предложений на этом рынке увеличилось»,— отметил Павел Луценко.

В 2024 году Центробанк РФ трижды повысил ключевую ставку: в июле с 16% до 18%, в сентябре — до 19%, в октябре — до 21%.

Президент региональной гильдии риелторов «Южный Урал» Наталья Шатрукова рассказала, что рост цен на аренду жилья в Челябинске был ожидаем в связи с повышением ключевой ставки. «Мы сразу это прогнозировали. Рынок недвижимости напрямую зависит от ключевой ставки Центрального банка. Как только она начинает расти, дорожают и ставки по ипотеке. Стоимость аренды тоже не может стоять на месте. Сейчас люди в вопросе недвижимости зачастую склоняются к съему жилья, а не к его покупке»,— говорит Наталья Шатрукова.

Эксперт также отмечает, что в начале лета 2024 года был зафиксирован самый большой дефицит предложений съемного жилья на рынке. Аналогичная ситуация сложилась перед началом нового учебного года. «В августе однокомнатные квартиры были особенно востребованы студентами. Сейчас рынок арендного жилья немного угомонился. Мы предлагаем клиентам скидки по квартирам, которые не были сданы по максимально возможной цене. Собственникам сейчас выгоднее сдавать жилье, продавать совсем не время. Реализация квартир проходит долго»,— поделилась госпожа Шатрукова. По ее мнению, высокие цены на аренду жилья будут сохраняться, пока не понизится ключевая ставка.

«Раньше перед человеком стоял выбор: покупка квартиры в ипотеку или аренда. Последняя сейчас намного выгоднее. У людей пока нет возможности выплачивать ипотеку с нынешними ставками, а жить где-то надо»,— рассуждает директор компании R.I.C.H. Максим Фридман.

По его мнению, дальнейшее повышение цен на аренду квартир зависит от множества факторов, особенно от роста доходов жителей. «Если человек зарабатывает 100 тыс. руб., то он может за 40 тыс. руб. снимать жилье, а житель с зарплатой 70 тыс. руб. такую квартиру себе позволить уже не может. Если у населения вырастет доход, соответственно, могут увеличиться и цены на аренду»,— считает Максим Фридман.

Весной 2024 года РИА «Новости» представило топ-10 российских городов по доходности вложений в недвижимость. Челябинск тогда занял четвертое место: в городе среднегодовая доходность от сдачи квартиры в аренду составляла 22,2%. По мнению Максима Фридмана, с точки зрения эффективности инвестиций нельзя точно сказать, что сейчас сдача квартиры в аренду намного лучше продажи. «В любом случае выгодно, когда квартира хоть как-то используется. Активы должны работать. Аренда тоже бывает разная: можно сдавать квартиру посуточно или на долгий срок за 30 тыс. руб. Краткосрочная аренда в плане доходности, конечно, более выгодна арендодателю»,— заключил эксперт.

Ольга Воробьева