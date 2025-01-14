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Санкции не помешают нефтедобыче

«УДС Нефть» в Удмуртии не беспокоит новый санкционный список Минфина США

ООО «УДС Нефть» из Удмуртии внесли в новый санкционный список Минфина США. В руководстве компании считают, что это не отразится на ее операционной деятельности. Опрошенные «Ъ-Удмуртия» эксперты также сходятся во мнении, что санкции против региональных компаний, как и расширение санкционных списков в целом, не окажут существенного влияния на нефтедобывающий сектор и экономику страны.

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Компанию «УДС Нефть» из Удмуртии внесли в блокирующий санкционный список (SDN List) Минфина США, направленный против топливно-энергетической отрасли России. Документ опубликовали 10 января. Как пишет “Ъ”, в SDN List также попали компании «Газпром нефть» и «Сургутнефтегаз», действующие российские СПГ-проекты, свыше 180 судов, а также ряд чиновников, нефтетрейдеров и топ-менеджеров в сфере ТЭК. Кроме того, теперь за взаимодействие с российским энергетическим сектором под санкции может попасть любое лицо.

На официальном сайте «УДС Нефть» указано, что компания работает с 2013 года. Основная сфера деятельности предприятия — разработка нефтяных и газовых месторождений. К регионам присутствия компании относятся Удмуртия, Пермский край и Башкирия. По данным Rusprofile, компания зарегистрирована в Ижевске, ее выручка по итогам 2023 года составила 25 млрд руб., с ростом в 2% к результатам 2022 года. В июне 2024 года организация получила лицензии на разработку Лудорвайского и Южного месторождений в Удмуртии.

Генеральный директор «УДС Нефть» Юрий Шляпников сказал, что внесение в SDN List не отразится на операционной деятельности организации, поскольку экспортные контракты в портфеле общества были небольшими.

«Причиной включения в санкционный список, по-видимому, был сам факт наличия экспорта нефти. В принятии каких-либо значительных мер в связи с введением санкций пока не видим необходимости»,— сказал Юрий Шляпников.

По мнению проректора по стратегическим коммуникациям и развитию ИжГТУ, профессора кафедры «Экономика и управление организацией» Раиля Галиахметова, расширение санкционного списка связано с тем, что российские компании успешно используют обходные пути для экспорта нефтегазовых ресурсов. На его взгляд, введение более жестких ограничений было ожидаемым шагом.

«Мы знаем, что новые санкции затронули и так называемый “теневой флот”, то есть небольшие суда, которые участвуют в логистике и реализации нефти. Задача США пресечь даже небольшие “ручейки” экспорта»,— сказал господин Галиахметов.

По мнению эксперта, новый санкционный список может повлиять на прибыль небольших компаний, в то время как крупные игроки российского нефтегазового сектора, по-прежнему, будут иметь «возможности для маневра».

«Нужно искать другие пути и возможности. Одна из возможных стратегий — более глубокая переработка нефтепродуктов и последующая реализация этой продукции. Другой путь — достижение договоренностей в рамках БРИКС и других международных площадок»,— заключил проректор ИжГТУ.

Заместитель директора ООО «Стройбурнефть» Артем Скобелев считает, что серьезных проблем для компании «УДС Нефть» данные ограничения не принесут.

«Конечно, если брать ситуацию комплексно, то у большинства игроков положение за последние годы ухудшилось. Не только в ключе экспортных поставок. Для небольших предприятий, к которым можно отнести и “УДС Нефть”, серьезным вызовом стало сокращение добычи в рамках ОПЕК+, которое, насколько мне известно, распределили между участниками, занимающими малую долю отечественного рынка. Кроме того, у компаний сохраняются проблемы с закупкой оборудования “западного” производства и комплектующих к нему», — сказал господин Скобелев.

Руководитель отдела маркетинга ООО «Стройбурнефть» Денис Галимулин сказал, что уже введенные ограничения существенно не отразились на заказчиках нефтедобывающего оборудования у компании. «Ряд наших партнеров действительно находятся на стадии банкротства, но это нельзя увязать напрямую с санкциями, не меньшее влияние оказало сокращение добычи»,— отмечает представитель отрасли.

Господин Галимуллин добавляет, что даже на уровне Ижевска действует целый ряд поставщиков оборудования для нефтяной отрасли и «у всех работа есть, дела идут хорошо». Из чего эксперт делает вывод, что отрасль добычи также «не простаивает».

Дмитрий Горбунов

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