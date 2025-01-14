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В Ярославле могут появиться «медведики-хоккеисты»

Депутат муниципалитета Ярославля Игорь Пятковский предложил расширить проект установки скульптур «медведиков» за счет «медведиков-спортсменов». Об этом он сообщил на своей странице «ВКонтакте».

Фото: Страница «Вконтакте» Игоря Пятковского

Фото: Страница «Вконтакте» Игоря Пятковского

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в рамках частного проекта в городе установили шесть бронзовых скульптур медведей, посвященных истории города. Господин Пятковский предложил автору проекта развить идею в сторону спортивных достижений.

«Как житель города, я горжусь хоккейной командой "Локомотив". Я считаю необходимым дополнить такой проект спортивными персонажами. Я презентовал свое видение развития проекта, который бы символизировал достижения Ярославля в разных видах спорта и мог бы стать ярким акцентом городской культуры»,— сообщил в своих соцсетях депутат.

Напомним, что в 2025 году проект финансово поддержит мэрия.

Алла Чижова

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