В Ярославле установили скульптуру «медведика-журналиста»

В Ярославле состоялось открытие бронзовой скульптуры «Медведик-журналист». Об этом сообщили авторы проекта.

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Фото: Данила Грибов, «Вконтакте» "Медведик-журналист"

Фото: Данила Грибов, «Вконтакте»

Скульптура является шестой в городе и установлена на улице Кирова, на пересечении с Депутатским переулком. Как пояснил один из авторов проекта, ярославский блогер Данила Грибов, открытие состоялось накануне Дня российской печати, который празднуется 13 января, а сама скульптура призвана напоминать «о важности журналисткой профессии в истории Ярославля».

«Именно в нашем городе в свое время издавался первый провинциальный журнал "Уединенный пошехонец", был организован выпуск первого регионального издания о туризме "Ярославский экскурсант". В нашем городе жили и работали талантливые журналисты, редакторы, издатели»,— сообщил господин Грибов.

Напомним, что проект «Медведики» в Ярославле реализуется по частной инициативе. Ранее установили пять скульптур: «Артист» за Волковским театром, «Космонавт» рядом с планетарием, «Рабочий» в Юбилейном парке, «Оперный певец» около филармонии, «Купец» рядом с Нулевым километром. Проект в 2025 году получит финансирование из городского бюджета в рамках поддержки инициативных проектов. Медведь изображен на гербе Ярославля и является символом города.

Алла Чижова