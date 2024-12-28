Мэрия Ярославля выделит деньги на «медведиков» и «Чеховский сквер»

Мэр Ярославля Артем Молчанов подписал постановление о поддержке 13 инициативных проектов, в числе которых «Медведики», благоустройство «Чеховского сквера» и «Бессмертный полк Ярославля». Соответствующий документ размещен на сайте мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Медведик за Волковским театром

Фото: Волковский театр Медведик за Волковским театром

Фото: Волковский театр

Власти города продолжат работу над проектами в пределах бюджетных ассигнований. В перечень проектов вошли «Медведики». Ранее в городе по частной инициативе было установлено четыре скульптуры медведей: «Рабочий», «Артист», «Космонарыня» и «Купец». Вскоре поставят еще одного медведика — «Оперного певца».

Городской бюджет также поддержит проекты «Семейный мини-сквер на Подвойского,5а», «Бессмертный полк Ярославля», «2 точки спорта на Набережной», «Сквер имени Героя Советского Союза М.П. Жукова», установку во Власьевском саду памятных стендов, посвященных юристам, благоустройство Алексеевского сада. Деньги выделят и на установку информационной доски и памятника Николаю Труфанову на одноименной улице.

До 15 января 2025 года заммэра Ярославля должен представить предложения о реализации проектов. Главам территориальных администраций мэрии поручено организовать взаимодействие с инициаторами проектов в целях доработки. В бюджете города на 2025 год на инициативные проекты выделили 10 млн руб.

Алла Чижова