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В Ханты-Мансийске установят стелу к 80-летию Победы

В Ханты-Мансийске установят стелу «Город трудовой доблести», приуроченную к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО – Югры) Руслан Кухарук.

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Фото: Telegram-канал Руслана Кухарука

Фото: Telegram-канал Руслана Кухарука

Фото: Telegram-канал Руслана Кухарука

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Фото: Telegram-канал Руслана Кухарука

Фото: Telegram-канал Руслана Кухарука

Фото: Telegram-канал Руслана Кухарука

Стелу постараются возвести в 2025 году, в год 80-летия. Для этого предстоит подготовить площадку, возвести стелу и благоустроить территорию вокруг нее. Господин Кухарук поручил главе Ханты-Мансийска Максиму Ряшину провести в ближайшее время общественные обсуждения, представить на них варианты проекта и определиться с местом, где будет расположена стела. «Ее создание – это еще одна возможность сказать слова благодарности нашим ветеранам, тем, кто во время войны ковал Победу в тылу»,– написал глава региона.

В Югре работает организационный комитет, который прорабатывает варианты мероприятий, которые будут проведены в юбилейный год. Напомним, президент России Владимир Путин предложил объявить 2025 год в России Годом защитника Отечества в честь годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Анна Капустина

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