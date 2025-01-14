Пермский музей продает на аукционе экспонат в виде приклеенной к стене моркови

Галерея «Пермский период» объявила благотворительный аукцион с единственным лотом — инсталляцией «Снеговик», выполненной бывшим депутатом гордумы Анатолием Саклаковым. Как сообщается на странице культурного учреждения «ВКонтакте», экспонат представляет собой морковь, приклеенную скотчем к стене, и является оммажем произведению «Комедиант» Маурицио Каттелана, проданному в США за $6,2 млн. Первым на это обратил внимание портал Ura.ru.

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Указывается также, что вырученные средства будут направлены на ремонтные работы помещений художественного учреждения. Итоги аукциона подведут 25 февраля. Победитель торгов, предложивший наибольшую сумму, получит сам объект и годовой абонемент на посещение галереи «Пермский период».

Анатолий Саклаков был депутатом Пермской городской думы V созыва в 2011–2016 годах. С 2010 года господин Саклаков возглавляет группу компаний «Каскад», в которую входит и ООО «КаскадСтрой». Фирма занималась строительством ФОК «Победа» на ул. Обвинской, 9, открытие которого состоялось в 2015 году.