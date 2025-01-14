Экс-владельцы «Арианта» не смогли отменить решение о национализации холдинга

Арбитражный суд Уральского округа оставил без удовлетворения кассационную жалобу бывших владельцев ГК «Ариант» Александра и Людмилы Аристовых, Александра и Елены Кретовых на решение судов нижестоящих инстанций о передаче активов компании государству. Информация опубликована в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Родион Платонов, Коммерсантъ Фото: Родион Платонов, Коммерсантъ

Все судебные заседания по вопросу о национализации предприятия проходили в закрытом режиме. Подробностей о решении кассационной инстанции в картотеке нет.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в марте 2024 года, вскоре после изъятия в пользу государства трех заводов группы ЧЭМК Генеральная прокуратура подала иск о взыскании 25,8 млрд руб. с бывших владельцев (Юрия и Людмилы Антиповых и их сына Михаила), требуя признать недействительным соглашение об урегулировании долга между предшественником «Эталона» — Урало-Сибирской металлургической компанией (УСМК) — и Юрием Антиповым, владевшим сначала УСМК, а затем «Эталоном». Но вскоре надзорное ведомство увеличило сумму требований до 105 млрд руб., а в число ответчиков включило Александра и Людмилу Аристовых, их дочь Елену Кретову и зятя Александра Кретова, а также ООО «Группа компаний “Ариант”», поскольку господа Антипов и Аристов изначально строили совместный бизнес.

В обоснование нового иска Генпрокуратура указала, что ответчики, незаконно завладевшие акциями заводов группы ЧЭМК, оформили их на УСМК и вывели с предприятий средства на покупку других активов. Не позднее 2015 года, по данным истца, они «разработали схему совместного обогащения, за счет государства путем вывода с принадлежащих ему предприятий средств», и в 2015–2023 годах завод выплатил 105 млрд руб. дивидендов головной структуре. 5 апреля Арбитражный суд Челябинской области удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ. В счет взыскания неосновательного обогащения в пользу Российской Федерации у семьи Александра Аристова были изъяты активы группы «Ариант» — 100% долей компаний ООО «Агрофирма “Ариант”» и ООО «Центр пищевой индустрии — Ариант» в Челябинской области, ООО «Кубань-Вино» и «Агрофирма “Южная”» в Краснодарском крае. У семьи Антиповых суд изъял оставшийся Катав-Ивановский литейный завод. С 22 мая компании холдинга «Ариант» находятся под управлением структуры Россельхозбанка — «РСХБ-Финанс». Катав-Ивановский литейный завод передан Росимуществу.

Виталина Ярховска