Задержаны руководители департамента ЖКХ Ивановской области

Как стало известно «Ъ», Управление МВД России по Ивановской области по материалам региональной прокуратуры возбудило уголовные дела в отношении директора департамента ЖКХ области Дениса Кочнева и его предшественника в должности Владислава Мартьянова. Им инкриминируется превышение должностных полномочий из корыстной заинтересованности (п. «г» и «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ). В ближайшее время для фигурантов будут избраны меры пресечения.

По версии следствия, в период с 2022 по 2024 год фигуранты «обеспечили» заключение Региональным фондом капитального ремонта многоквартирных домов Ивановской области контрактов с ООО «Яртэс Инжиниринг», ООО «Энергосистема» и ООО «Классик» на сумму более 550 млн руб. При этом чиновники рассчитывали получить от коммерческих партнеров вознаграждение.

Ранее за мошенничество (ст. 159 УК РФ) арестовали сестру Владислава Мартьянова Снежану Мартьянову, до этого являвшуюся заместителем директора АО «Корпорация развития Курской области». В Иваново Снежана Мартьянова руководила одной из компаний, участвовавших в махинациях с фондом капитального ремонта.

Напомним, что сотрудники АО «Корпорация развития Курской области» проходят по целому ряду уголовных дел, связанных с хищениями и злоупотреблениями при строительстве фортификационных сооружений на границе с Украиной.

Николай Сергеев