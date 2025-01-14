На месте ЧП с танкером «Волгонефть-239» может обрушиться скала

Скала может обрушиться на дороге, проложенной к танкеру «Волгонефть-239» у мыса Панагия, сообщили в МЧС России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

«Продолжаются работы по укреплению дороги со стороны моря: существует угроза обрушения скальной породы, спланирована работа по обследованию на возможность проведения взрывных работ»,— сообщили ТАСС в ведомстве.

Строительство дороги к судну завершилось вчера, сообщал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Сейчас вокруг танкера возводят техническое сооружение, которое будет одновременно и дорогой, и защитой от возможного распространения мазута.

Напомним, танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие мазут, потерпели крушение в Керченском проливе 15 декабря, в результате чего в море попали нефтепродукты. 26 декабря был объявлен режим ЧС федерального уровня. Для ликвидации разлива нефтепродуктов сформирован федеральный оперативный штаб. Сейчас в Крыму, Севастополе и на Кубани работает 314 межведомственных групп, сообщили в МЧС России. Они обследовали 896 км и выявили участки сбора мазута протяженностью 794 км. Всего с берега собрали более 162 тонн загрязненного песка и грунта, 38 829 из них вывезли.

Подробнее о ситуации — в материале «Танкер показал мазутный язык».