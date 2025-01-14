СКР завел дело на Темрюкских чиновников из-за проекта генплана Кучугур

В отношении чиновников администрации Темрюкского района возбуждено уголовное дело о халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ) в связи с попыткой изменения генплана приморского поселка Кучугуры, в результате которого предполагалось перевести массив, предусмотренный под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), в земли для сельхозиспользования. Об этом сообщается в ответе райотдела Следственного комитета местным жителям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Темрюкского района Фото: пресс-служба администрации Темрюкского района

Из письма, датированного 17 декабря минувшего года (копия имеется у редакции), следует, что уголовное дело по данному факту уже возбуждалось в октябре. Тогда следователи квалифицировали действия должностных лиц администрации Темрюкского района как превышение полномочий (ч.1 ст. 286 УК РФ). Однако практически сразу же постановление СКР было отменено прокуратурой. После проведения дополнительной работы следователи снова возбудили дело, в этот раз – по статье о халатности.

«Ъ-Кубань» не удалось получить оперативный комментарий в пресс-службе СУ СКР по Кубани и выяснить, в отношении каких конкретно чиновников заведено дело, и как развивается его расследование.

Ранее «Ъ-Кубань» рассказывал, что кучугурцы добились в суде отмены проекта поправок генплана поселка и результатов публичных слушаний. Эти поправки меняли территориальную зону поселка Кучугуры так, что участки граждан, предназначенные для ИЖС отводились под сельхозземли. Изменения должны были затронуть свыше 3,3 тыс. земельных участков площадью 79,6 га. Администрация района объясняла необходимость таких изменений стремлением исполнить доктрину продовольственной безопасности России, утвержденную президентом РФ в 2020 году.

Летом кучугурцы пожаловались федеральным властям, после чего глава СКР Александр Бастрыкин поручил провести проверку их доводов. О ее результатах кубанское управление СКР официально не сообщало. При этом краевая прокуратура нашла нарушения порядка проведения публичных слушаний. Не добившись реакции на свое представление властям района, надзорное ведомство обратилось в суд. Прокурорский иск объединен в одно производство с другим иском еще нескольких десятков жителей поселка. Заседание должно состояться в январе.

Михаил Волкодав