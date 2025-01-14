Жителя Москвы осудили за мошенничество со ски-пассами на Красной поляне
Центральный районный суд Сочи огласил приговор в отношении жителя Москвы, обвиняемого в мошенничестве. Приезжий обманывал горнолыжников, продавая несуществующие ски-пассы, передает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
«В самый разгар зимнего курортного сезона подсудимый обещал любителям горных склонов без проблем и со скидкой организовать билет (sky-pass) для пользования подъемниками горнолыжных курортов, расположенных на территории поселка Красная Поляна»,— рассказали в пресс-службе. Уточняется, что билеты потерпевшим фигурант обещал как однодневные, так и сезонные. Горнолыжники передали обвиняемому требуемые суммы, однако ски-пассов так и не получили.
Потерпевшими признаны пять человек. Ущерб оценили более чем в 100 тыс. руб.
Подсудимый признал вину. Его приговорили к двум годам колонии-поселения.