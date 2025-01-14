В регионах отменили крещенские купания из-за тонкого льда на водоемах

Власти Оренбурга и Ульяновска запретили местным жителям купаться в водоемах на Крещение. Решение связано с тонким ледяным покровом в традиционных местах купания. Об этом сообщили мэр Оренбурга Сергей Салмин и правительство Ульяновской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Жителей Оренбурга просят воздержаться от купания в реках Урал, Сакмара и в ближайших озерах. В Ульяновске нельзя купаться в районе Автомеханического техникума, на улице Шолмова, у «Розы ветров» в Заволжье и в поселке Белый Ключ. На водоемах установлены запрещающие аншлаги. Во время Крещения указанные районы будут патрулировать спасатели. В Ульяновске в качестве альтернативы горожанам предложили совершить омовение во время праздника в оборудованных купелях. Они будут находиться на территории храма Святого апостола Андрея Первозванного, храмового комплекса села Арское и в деревне Погребы (святой источник Николая Чудотворца).

В Пермском крае из-за тонкого льда запретили оборудовать крещенские купели в Сивинском муниципальном округе. Решение о запрете проведения купаний в период православного праздника Крещение Господне опубликовано в соцсети окружной администрации. По информации чиновников, в местах купания толщина льда на месте расположения проруби составляет менее 25 см, что не позволяет обеспечить безопасное нахождение людей на льду. В Перми при этом будут оборудованы три купели.

Георгий Портнов, Самара; Дмитрий Астахов, Пермь