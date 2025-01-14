Из-за аварии на сетях 80 домов в частном секторе Челябинска остались без воды

Подрядчики МУП «ПОВВ» устраняют последствия коммунальной аварии на улице Рабоче-крестьянской в Челябинске. Временно ограничено водоснабжение в 80 жилых домах частного сектора в Миасском хуторе, сообщает пресс-служба предприятия.

Для снабжения жителей питьевой водой направлена цистерна.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», ориентировочно с 9:30 до 18:00 на улицах Каслинская, Кожзаводская, по Комсомольскому проспекту, на улице Островского, Свердловскому проспекту и тракту в Челябинске отключат воду для установки новых пожарных гидрантов. Под ограничение попадут 89 жилых домов и административных зданий.

Виталина Ярховска