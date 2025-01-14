В Челябинске в 89 домах отключат воду для установки гидрантов

В 89 многоквартирных домах и административных зданиях Челябинска ориентировочно с 9:30 до 18:00 15 января для установки новых пожарных гидрантов будет приостановлено водоснабжение. Возможно досрочное завершение работ, сообщает пресс-служба мэрии.

Под отключение попадут жилые дома и административные здания на улицах Каслинская, Кожзаводская, по Комсомольскому проспекту, на улице Островского, Свердловскому проспекту и тракту. Среди них — Челябинский цинковый завод и его стадион, областной противотуберкулезный диспансер, детская школа искусств №9, Челябинский завод специнструмента, автоцентр «Сатурн» и детский сад №277.

Виталина Ярховска