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Коммерсантъ FM
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«Тренды определяются тем, что можно потом легко продать на вторичном рынке»

Анна Минакова — о часовых рейтингах

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о том, какие бренды наиболее успешны на первичном рынке, на аукционах, а также у грабителей.

Фото: Mike Derer / AP

Фото: Mike Derer / AP

Давайте поговорим о часовых рейтингах. Согласно исследованию Morgan Stanley, в 2023 году пятью самыми успешными часовыми брендами стали Rolex, Cartier, Omega, Audemars Piguet и Patek Philippe. Статистику по 2024-му мы узнаем только ближе к концу февраля, но не думаю, что будут значительные изменения. Rolex лидирует с проданными 1,2 млн часов на общую сумму более 10 млрд швейцарских франков. У Cartier вдвое меньше проданных часов на общую сумму чуть более 3 млрд франков.

Статистика аукционов показывает нам похожие бренды. Тут, конечно, резко относительно своей позиции у Morgan Stanley вырвется вперед Patek Philippe, но в целом те же там же. Rolex, Cartier и другие «обычные подозреваемые». Из-за этой стандартизации вкусов, как справедливо замечет один из коллекционеров на сайте форума Hodinkee, страдает часовое искусство: тренды определяются тем, что можно потом легко продать на вторичном рынке.

Но самая интересная статистика, которая и правда показывает, что хорошо продается на вторичном рынке, это данные по популярности часовых брендов у грабителей. Итак, часы Rolex остаются самыми востребованными у воров, на их долю приходится 44% украденных часов. За ними следуют Omega (7%), Breitling (6%), Tag Heuer (6%), Cartier (4%) и Patek Philippe (3%). Такой вот рейтинг.

Анна Минакова

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