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Четыре самолета следовавших в Татарстан перенаправили на запасные аэродромы

Четыре самолета, следовавших в Казань, Нижнекамск и Бугульму, перенаправили на запасные аэродромы, сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Ранее в аэропортах Татарстана были введены ограничения в целях обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. В результате четыре самолета были перенаправлены на запасные аэродромаы: два рейса, направлявшихся в Казань, один — в Нижнекамск и один — в Бугульму.

В 12:05 по московскому времени ограничения были сняты, аэропорты возобновили работу в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что направляющиеся в аэропорт «Казань» рейсы из Омска и Кемерово были перенаправлены на запасные аэродромы в Перми и Нижнекамске.

Сегодня в 05:20 под Казанью из-за атаки беспилотным летательным аппаратом загорелась газовая цистерна. На место выехал раис Татарстана Рустам Минниханов. По словам главы республики, экстренные службы оперативно прибыли на место и ликвидировали возгорание. В результате инцидента никто не пострадал, серьезных разрушений нет.

Анар Зейналов

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