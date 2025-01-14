Кремль заявил о намерении развивать отношения с Арменией

Готовящееся соглашение между Арменией и США о стратегическом партнерстве дестабилизирует обстановку на Южном Кавказе, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что Россия готова продолжать сотрудничество с Арменией по всем направлениям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

По его словам, США «особо стабилизирующую роль на Южном Кавказе никогда не играли, можно даже сказать наоборот». «США пытаются всячески затягивать в свой кильватер новые и новые страны»,— сказал представитель Кремля во время пресс-колла.

Господин Песков признал, что это «абсолютное суверенное право» Армении — «развивать отношения по всем азимутам». Он заверил, что Россия дорожит отношениями с Арменией и планирует их развивать, в том числе в рамках ЕАЭС.

«Это все в совокупности является сотрудничеством, которое дает значимые дивиденды для Армении и ее народа. Из этого мы исходим»,— добавил пресс-секретарь.

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и госсекретарь США Энтони Блинкен сегодня, 14 января, встретятся в Вашингтоне. Планируется, что они подпишут документ о стратегическом партнерстве, его детали пока неизвестны.

Об отношениях армянских властей со странами Запада — в материале «Ъ» «Армения ставит вопрос Европой».