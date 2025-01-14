Глава Удмуртии: износ коммунальных сетей в некоторых районах достигает 80%

На модернизацию сферы ЖКХ в Удмуртии направят почти 3 млрд руб. в 2025 году, что на 1,7 млрд больше, чем годом ранее. Планируется ремонт и реконструкция коммунальных сетей, переоборудование котельных. Об этом заявил глава региона Александр Бречалов во время ежегодного доклада на 20-й сессии Госсовета Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Также глава региона рассказал про модернизацию коммунальной сферы Балезинского района. «Отремонтировано 5 км водопроводных сетей, обновлена станция второго подъема. Переводим девять котельных на газ, семь — уже работают»,— отметил господин Бречалов.

В 2025 году в Балезинском районе планируется модернизировать еще девять объектов и завершить ремонт станции второго подъема воды, реконструировать тепловые и водопроводные сети.