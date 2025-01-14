Недострой на Бакалинской улице в Уфе выставлен на торги за 80 млн рублей

Фонд жилищного строительства Башкирии повторно выставил на продажу объект незавершенного строительства в микрорайоне Иремель на пересечении Айской и Бакалинской улиц, сообщается на официальном сайте проведения торгов. Аукцион назначен на 17 февраля, заявки принимаются до 13 февраля. Торги проводятся с шагом 4 млн руб.

Объект принадлежит республике. Его начальная цена — 80,2 млн руб. Общая площадь застройки — 611,7 кв. м., здание готово на 25%. Оно состоит из бетонного фундамента, на котором возведен каркас из монолитных железобетонных колонн в два этажа с перекрытиями из железобетонных плит.

Площадь земельного участка составляет 2,3 тыс. кв. м, вид разрешенного использования — для проектирования и строительства административно-торгового здания. Разрешение на строительство было выдано в 2016 году, но работы приостановлены. Здание вместе с землей впоследствии передали ГУП «Фонд жилищного строительства РБ», выступавшее застройщиком ЖК «Иремель». В октябре этого года глава Башкирии Радий Хабиров подписал распоряжение правительства о приватизации объекта.

Как сообщал «Ъ-Уфа», предыдущие аукционы по продаже недостроя назначались на декабрь 2024 года и январь 2025 года. Они не состоялись из-за отсутствия заявок.

Майя Иванова