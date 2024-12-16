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Недостроенное здание в Уфе повторно продается за 80 млн рублей

Фонд жилищного строительства Башкирии вновь выставил на продажу объект незавершенного строительства в микрорайоне Иремель на пересечении Айской и Бакалинской улиц, сообщается на официальном сайте проведения торгов. Торги назначены на 15 января. Начальная цена — 80,2 млн руб., шаг аукциона — 4 млн руб.

Общая площадь застройки составляет 611,7 кв. м., степень готовности — 25%. Объект, принадлежащий республике, представляет собой бетонный фундамент, на котором возведен каркас из монолитных железобетонных колонн в два этажа с перекрытиями из железобетонных плит.

Площадь земельного участка — 2,3 тыс. кв. м. вид разрешенного использования — для проектирования и строительства административно-торгового здания. На часть земельного участка площадью 96 кв. м в пределах охранной зоны электросетевого хозяйства имеется ограничение права.

Разрешение на строительство было выдано в 2016 году, но работы приостановлены. На участке планировалось построить торговый или бизнес-центр. Здание вместе с землей впоследствии передали ГУП «Фонд жилищного строительства РБ», выступавшее застройщиком ЖК «Иремель». В октябре этого года глава Башкирии Радий Хабиров подписал распоряжение правительства о приватизации объекта.

Ранее недострой уже выставляли на торги, итоги которых должны были подвести 16 декабря. Аукцион не состоялся из-за отсутствия заявок участников.

Майя Иванова

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