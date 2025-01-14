Суд в Ярославле арестовал обвиняемого в подготовке отравления работников ОПК

Кировский районный суд Ярославля до 7 марта арестовал обвиняемого в приготовлении к совершению теракта. Об этом сообщили в пресс-службе областного суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Ъ-Ярославль» сообщал, что жителя региона задержали сотрудники ФСБ. По данным ведомства, задержанный планировал залить в воздуховоды машин сотрудников предприятия оборонно-промышленного комплекса химикаты, которые вызвали бы ожоги дыхательных путей. ФСБ считает, что житель региона действовал по указанию Украины.

Он обвиняется в приготовлении к совершению теракта (ч.1 ст. 30, п. а ч.3 ст.205 УК РФ) и в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности (ч. 2 ст. 280 УК РФ).

Алла Чижова