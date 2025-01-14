В Ярославской области предотвратили теракт

В Ярославской области ФСБ задержала гражданина, который, по мнению ведомства, планировал отравление сотрудников предприятия оборонно-промышленного комплекса. Об этом сообщает «Ъ».

По версии ФСБ, житель региона взял емкости с опасными химическими веществами из тайника, оборудованного украинскими спецслужбами. Задержанный хотел залить в воздуховоды машин сотрудников химикаты, которые вызвали бы ожоги дыхательных путей. Как утверждают в ФСБ, он действовал по заданию украинских спецслужб, «что подтверждается информацией в изъятых у него средствах связи».

Уголовное дело возбуждено по статьям «Теракт» и «Разработка, производство, накопление, приобретение или сбыт оружия массового поражения».