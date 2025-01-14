Два автобуса возобновляют прежнюю схему движения в Сочи

Сегодня маршруты № 146 и № 154 начинают курсировать по ранее установленному маршруту, отменяя временные изменения, введенные в связи с дорожными работами. Об этом сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Андрея Прошунина, Коммерсантъ Фото: Telegram-канал Андрея Прошунина, Коммерсантъ

Напомним, что в ходе этих работ исключили остановочные пункты: Волковка, Школа № 81 и Кольцо в обоих направлениях.

Теперь пассажиры могут вновь пользоваться привычными остановками. Для удобства граждан актуальное расписание и информация о местоположении автобусов доступны в режиме реального времени на сайте департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Сочи по адресу transport.sochi.ru.

«Ъ-Сочи» писал, что в ночь на воскресенье, 12 января, на трех участках улиц в микрорайоне Мацеста начала действовать новая схема движения. Измененная схема будет удобнее для тех, кто пользуется общественным транспортом.

Мария Удовик