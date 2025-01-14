Александр Радулов получил 20-минутный штраф за «плевок»

Нападающий ярославского ХК «Локомотив» Александр Радулов получил дисциплинарный штраф до конца матча после встречи со СКА. Соответствующая информация отражена в протоколе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Радулов (слева)

Фото: ХК «Локомотив» Александр Радулов (слева)

Фото: ХК «Локомотив»

В игре 13 января Радулов оформил дубль и отдал голевую передачу. В третьем периоде он получил два удаления. После игры он был награжден как лучший игрок встречи. Но сразу после этого он подъехал к судьям и вступил с ними в перепалку. Главный арбитр назначил Радулову 20-минутный дисциплинарный штраф за «плевок».

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин сообщил, что Радулов извинился перед судьями. «Саня, конечно, не прав. Но, как говорится, поднимите руку, кто здесь без греха. Никто не поднимает, поэтому будем работать с ним на эту тему»,— сказал Никитин.

Алла Чижова