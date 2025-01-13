Главный тренер «Локомотива» подвел итоги матча со СКА

Главный тренер ярославского ХК «Локомотив» Игорь Никитин оценил игру с санкт-петербургским СКА. Напомним, что матч в Ярославле закончился победой хозяев со счетом 4:3.

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Фото: ХК «Локомотив» Игорь Никитин

Фото: ХК «Локомотив»

«Матч и тяжелый, и интересный получился. Я думаю, что всем понравилось. И голы красивые, и сюжет такой непростой. Парни молодчики, все-таки нашли в себе силы, эмоции. Были допущены ошибки, но это часть игры. Мы во всех уверены. Игра на уровне плей-офф? Да, согласен»,— сказал Игорь Никитин.

Журналисты спросили тренера про Александра Радулова. Нападающий оформил дубль и отличился результативной передачей в овертайме. За последние 10 минут встречи Радулов получил два удаления — за блокировку и выброс шайбы. Кроме того, он заработал дисциплинарный штраф до конца матча после встречи со СКА за «плевок».

«Саня, конечно, не прав. Он пошел, извинился перед судьями. Конечно, это его, скажем так, не красит. Но, как говорится, поднимите руку, кто здесь без греха. Никто не поднимает, поэтому будем работать с ним на эту тему»,— прокомментировал главный тренер.

Он сообщил, что травмированный вратарь Даниил Исаев пропустит примерно месяц. Но, как отметил тренер, это шанс для других. Сегодня вместо Исаева играл Мельничук, в запасе был Даниил Тетюшкин.

«Мы ему голову не забиваем. Сказали: восстанавливайся. Здесь должен быть у кого-то шанс, кто-то на ведущей роли, кто-то чуть-чуть побольше сыграть. Поэтому мы это рассматриваем как шаг вперед»,— пояснил Никитин.

17 января «Локомотив» сыграет на выезде с новосибирским ХК «Сибирь». Ярославский клуб занимает первое место в Западной конференции и общей таблице КХЛ. Железнодорожники выиграли в 36 матчах и проиграли в 10. На счету команды 74 очка.

Алла Чижова