Суд продлил арест экс-советника мэра Сочи Родиона Пищура

Октябрьский районный суд Краснодара продлил еще на месяц, до конца января, срок содержания под стражей экс-советника мэра Сочи Родиона Пищура, которого обвиняют в получении взяток за предоставление мест на городских кладбищах. Об этом сообщает «Ъ-Сочи» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

Господина Пищура арестовал Центральный районный суд Сочи 2 августа 2024 года на два месяца. Затем ему продлили меру пресечения до 30 декабря.

По данным СУ СКР по Краснодарскому краю, Родион Пищур и шесть его подельников создавали в Сочи такие условия, при которых хоронить близких на кладбищах сочинцы могли только за взятки. По версии следствия, суммы незаконных вознаграждений составляли от 200 тыс. до 3 млн руб.

Татьяна Ручкина