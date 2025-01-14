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Кадровая программа «Свой резерв 18» для участников СВО стартует 21 января

В Удмуртии запустят кадровую программу «Свой резерв 18» совместно с РАНХиГС для участников специальной военной операции (СВО) по аналогии с федеральной программой «Время героев». Об этом заявил глава региона Александр Бречалов во время ежегодного доклада на 20-й сессии Госсовета Удмуртии.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Региональная программа направлена на подготовку участников СВО и членов их семей к работе в государственных и муниципальных органах власти. Это поможет повысить им свой профессиональный уровень»,— сказал глава региона. Старт программы запланирован на 21 января 2025 года.

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