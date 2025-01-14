Екатеринбуржца будут судить за мошенничество со средствами пайщиков

Перед судом в Екатеринбурге предстанет 40-летний председатель правления потребительского кооператива, обвиняемый в преступлении по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, с использованием своего служебного положения, с причинением значительного ущерба, в крупном размере) с деньгами 28 пайщиков на сумму свыше 416 тыс. руб., сообщили в прокуратуре Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, обвиняемый зарегистрировал международный потребительский кооператив «Синерджи», привлекая средства граждан через сетевой маркетинг. Деньги поступали на расчетные счета или наличными без оформления первичных документов. С июля 2020 года по июль 2021 года председатель организовал деятельность кооператива в главном офисе в Екатеринбурге, а также открыв консультационные офисы в Улан-Удэ, Якутске и Хабаровске. Исполнять обязательства он не собирался.

На сайте кооператива размещались заведомо ложные сведения о возможности приумножения вложений. Пайщикам предлагали выбрать одну из программ инвестирования: «вклад», «погашение кредита», «покупка гаджетов», «отдых мечты» и другие. Однако деньги использовались на рекламу, аренду помещений и оплату услуг провайдеров без реальной инвестиционной деятельности.

Напомним, в сентябре под суд отправили председателя правления КПК «Первый», КПК «Первый Уральский» и КПК «Первый Северный», обвиняемого в хищении более 1 млрд руб. у 2,1 тыс. пайщиков. Он заключал договоры, по которым пайщики передавали в кооператив свои сбережения на определенный срок, в который на них ежедневно должны были начисляться проценты, но обязательства не исполнялись.

Ирина Пичурина