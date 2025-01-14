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Красная Поляна вошла в топ направлений для длительного отдыха в январе

Красная Поляна заняла восьмое место в рейтинге популярных направлений для длительного отдыха в январе. В среднем путешественники бронируют номера на пять ночей. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 14 тыс. руб., по данным сервиса бронирования отелей и квартир Твил.ру.

Фото: Александра Каверина

Фото: Александра Каверина

Первое место получило Мурино. Путешественники предпочитают бронировать номера в среднем на 11 дней. Средняя стоимость ночи размещения составляет 1,8 тыс. руб.

Оренбург занял второе место. Средняя продолжительность поездки составляет восемь ночей. Средняя стоимость ночи размещения — 2,3 тыс. руб.

Топ-3 закрывает Симферополь. На курорте путешественники в среднем бронируют номера на неделю. Средняя стоимость ночи размещения в этом городе составляет 2,6 тыс. руб.

Мария Удовик

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