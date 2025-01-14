В Ярославле увеличат число мест продажи транспортных карт

В Ярославле планируют увеличить количество точек продажи транспортных карт «Якарта». Об этом сообщили в министерстве дорожного хозяйства и транспорта региона совместно с мэрией города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

«Ъ-Ярославль» сообщал, что накануне уполномоченный по правам человека в регионе Сергей Бабуркин потребовал вернуть наличную оплату в общественном транспорте, которая была отменена с 1 января.

«Для пользователей, ранее оплачивавших поездки наличным способом, имеется возможность приобретения и пополнения "Якарты" за наличный расчет в пунктах продажи, В настоящее время для повышения доступности и удобства граждан рассматривается вопрос увеличения числа таких объектов»,– рассказали в министерстве.

Сейчас «Якарты» можно приобрести в 32 местах, включая авто- и железнодорожные вокзалы, а также универсальные кассы. В министерстве отметили, что рассматривают варианты расширения сети нестационарных торговых объектов на остановочных пунктах для повышения доступности и удобства использования «Якарт» для жителей.

Антон Голицын