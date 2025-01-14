В Челябинске возбуждено уголовное дело после нападения собак на ребенка

Управление СК России по Челябинской области возбудило уголовное дело после публикации в СМИ информации о нападении бродячих собак на 10-летнего мальчика в Челябинске. Следователи выясняют причины произошедшего и собирают доказательства, сообщает пресс-служба ведомства.

Новость о нападении собак на школьника появилась в СМИ 13 января 2025 года. Инцидент произошел в Ленинском районе Челябинска. По данным СК, агрессивная стая собак напала на мальчика, из-за чего он получил травмы. Отмечается, что это не единичный случай, однако ранее никто не реагировал на жалобы жителей.

Уголовное дело возбуждено по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Администрация Челябинска вечером 13 января также опубликовала комментарий заместителя главы города по городскому хозяйству Александра Астахова. Он уточнил, что инцидент произошел на улице Агалакова, 50, где находится незаконная автостоянка. Ее владельцы «проигноировали требования администрации, разместив ее повторно после демонтажа».

По словам Александра Астахова, скорее всего, собственники автостоянки подкармивали бездомных собак, чтобы они охраняли машины, а также мешали их отлову. Администрация направила в правоохранительные органы обращение о содействии в демонтаже автостоянки и отлове животных.