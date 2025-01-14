Авиаперевозчик из США заявил, что вернул Хабибу Нурмагомедову деньги за билет

Американская авиакомпания Frontier Airlines завершила расследование инцидента со снятием с рейса 4401 из Лас-Вегаса в Сан-Франциско бывшего бойца UFC россиянина Хабиба Нурмагомедова. Компания уведомила, что считает действия бортпроводницы обоснованными, и наряду с этим вернула пассажиру и сопровождавшим его мужчинам средства за приобретенные билеты.

В обнародованном авиаперевозчиком заявлении, которое приводит сайт MMA Fighting, сказано, что снятием Нурмагомедова с рейса сотрудники компании следовали положениям должностной инструкции. Подчеркнуто, что ни сам инцидент, ни принятое по итогам разбирательства решение не связаны с этнической принадлежностью спортсмена.

Комментируя ситуацию, сам спортсмен назвал провокацией поведение бортпроводницы, попросившей его пересесть. Нурмагомедов добавил, что через полтора часа после того, как его высадили с рейса, он уже был в другом самолете.

EssentiallySports писала, что в салоне первого лайнера Нурмагомедов занял место возле аварийного выхода, и стюардесса попросила его подтвердить готовность помочь пассажирам в случае чрезвычайной ситуации. На это спортсмен «не смог дать четкого ответа» и отказался пересаживаться на другое место.