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Коммерсантъ FM
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«Автодор» получил документы для строительства обхода Адлера

«Автодор» получил положительное заключение Главгосэкспертизы на четвертый этап строительства обхода Адлера, сообщили в госкомпании. Он включает в себя сооружение развязок с трассами А-147 Джубга—Сочи и А-149 Адлер—Красная Поляна, строительство моста-перехода через реку Кудепста и переустройство инженерных коммуникаций.

Строительство обхода Адлера (состоит из четырех этапов) является частью будущей платной дороги Джубга—Сочи. Проект, напомним, обсуждается властями более пяти лет в качестве дублера перегруженной А-147, проходящей через множество населенных пунктов. Чиновники разного уровня оценивали стоимость дублера в 1,2–1,5 трлн руб., объясняя высокие расходы тем, что дорога пройдет в горах, поэтому придется строить множество тоннелей. При этом о необходимости магистрали регулярно заявляет руководство страны. «Нам нужно обеспечить проезд по побережью Черного моря, въезд в Сочи, уничтожить пробки, которые скапливаются на подходе к Адлеру, особенно в туристический сезон»,— заявлял президент Владимир Путин в ходе прямой линии в конце декабря 2024 года.

Первый и второй этапы обхода Адлера уже строятся, в 2025 году ожидается положительное заключение на третий этап, сообщили в «Автодоре». В программе деятельности госкомпании до 2030 года, как рассказывал “Ъ” (см. “Ъ” от 11 декабря 2024 года), заложено 54 млрд руб. на обход Адлера и 130 млрд руб. на строительство обхода Дагомыса в составе новой трассы. По остальным участкам дороги финансирование еще не зафиксировано.

Иван Буранов

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