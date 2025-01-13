Байден и эмир Катара условились координировать сделку между Израилем и «Хамасом»

Президент США Джо Байден и эмир Катара Тамим бен Хамад аль-Тани в телефонном разговоре договорились о сотрудничестве в целях достижения сделки между Израилем и палестинским движением «Хамас» о прекращении огня и освобождении заложников. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эмир Катара Тамим бен Хамад аль-Тани

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Эмир Катара Тамим бен Хамад аль-Тани

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Главы государств отметили необходимость скорейшего возвращения заложников к их семьям и улучшения ситуации в анклаве посредством увеличения поставок гумпомощи, что возможно только в случае прекращения огня. Пресс-служба Белого дома добавила, что лидеры стран условились координировать действия не только напрямую, но и с помощью команды переговорщиков.

По данным СМИ, в ходе состоявшихся 12 января консультаций в Дохе был достигнут прогресс, а к утру 13 января Катар передал сторонам финальный проект соглашения. Он предполагает трехэтапную сделку с освобождением заложников в обмен на палестинских заключенных, прекращение огня, а также обсуждение новой системы управления анклавом. EFE писала, что сделка может быть подписана до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа 20 января. Телеканал «Аль-Арабия» сообщил, что «Хамас» не внес каких-либо замечаний в документ.

Подробнее — в материале «Ъ».