Экс-гендиректора «КрымТЭЦ» обвиняют в махинациях с ценными бумагами

Бывший гендиректор АО «КрымТЭЦ» Тарас Целый и Петр Нидзельский, в прошлом замглавы Минэнерго РФ, обвиняются в хищении пакета акций генерирующей компании Крыма, находившихся во владении регионального министерства имущественных и земельных отношений. Об этом пишет «Ъ» со ссылкой на материалы дела.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В Хамовническом суде Москвы начался процесс по делу бывших заместителя министра энергетики РФ Петра Нидзельского и генерального директора АО «КрымТЭЦ» Тараса Целого. Обоим предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве и присвоении (ч. 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 160 УК РФ).

24 января защита планирует ходатайствовать о возврате материалов дела в прокуратуру в связи с выявленными нарушениями уголовно-процессуального законодательства, допущенными следствием. Также адвокаты намерены добиться изменения территориальной подсудности и переноса процесса в Крым — по месту предполагаемого совершения преступления.

В мае 2022 года следственное управление регионального МВД возбудило уголовное дело о махинациях с акциями крупнейшей генерирующей компании Крыма АО «КрымТЭЦ». Долгое время расследование велось в отношении неустановленных лиц, а Тарас Целый и Петр Нидзельский проходили по делу как свидетели.

В марте 2023 года материалы дела были переданы в следственный департамент МВД РФ. В июле в Крыму задержали 48-летнего Тараса Целого по обвинению в мошенничестве. Он начал свою карьеру в АО «КрымТЭЦ» в июле 2012 года в должности заместителя начальника службы перспективного развития. В 2014 году стал заместителем генерального директора по реконструкции и развитию, а затем первым заместителем гендиректора. В 2017 году Тарас Целый возглавил АО «КрымТЭЦ».

Согласно материалам уголовного дела, в 2015 году московское ООО «ЮЭК», находящееся под контролем бывшего чиновника Петра Нидзельского, приобрело 63% акций АО «КрымТЭЦ». Остальная часть ценных бумаг принадлежала министерству имущественных и земельных отношений Крыма. По версии следствия, у Петра Нидзельского возник преступный умысел завладеть оставшимися в собственности республики акциями энергетической компании по заниженной стоимости. В 2020 году, как считают правоохранители, было сфабриковано экспертное заключение о неэффективности АО «КрымТЭЦ» и необходимости его приватизации. Этот документ был передан в правительство республики. Из заключения следовало, что стоимость 37% акций составляет 150 млн руб. Именно за эту сумму они и были проданы ООО «ЮЭК» 22 января 2021 года. Согласно другой экспертизе, на которую опирается следствие, реальная стоимость акций, перешедших к господину Нидзельскому, превышала 1,1 млрд руб.

Мещанский суд Москвы принял решение о домашнем аресте Петра Нидзельского. Отбывать его он должен в своей квартире на Остоженке.

Согласно данным «Ъ», Петр Нидзельский и Тарас Целый не признают свою вину в инкриминируемом преступлении.