Свыше 500 машин с закрытыми номерами нашли на платных парковках Петербурга

Сотрудники Городского центра управления парковками за первые восемь дней 2025 года установили 552 автомобиля с нечитаемыми номерами и очистили их, сообщили в пресс-службе комитета по транспорту.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Специалисты также провели 223 профилактические беседы о правилах парковки в историческом центре Северной столицы. Рейды проводятся ежедневно с 8:00 до 20:00. Представители организации также контролируют парковку на местах для инвалидов, ведут проверку дорожных знаков, информационных табличек и разметки.

Если водитель нарушит правила парковки транспортного средства, ему придется заплатить 3000 рублей (необходимо оплатить в течение 60 дней). Иначе сумма увеличится в два раза.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что максимальный размер платы за парковки увеличился в Петербурге с 2025 года.

Татьяна Титаева