Ретропоезд «Лахта» перевез более 20 тысяч пассажиров в новогодние праздники

Более 21,5 тыс. пассажиров прокатились на ретропоезде «Лахта» в новогодние праздники, сообщает пресс-служба АО «СЗППК» 8 января.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Интерьеры ретропоезда «Лахта», который перевез за праздники более 21,5 тыс. пассажиров

Фото: Пресс-служба Смольного Интерьеры ретропоезда «Лахта», который перевез за праздники более 21,5 тыс. пассажиров

Фото: Пресс-служба Смольного

На каникулах петербуржцы могли воспользоваться тремя маршрутами: от Финляндского вокзала до Выборга, с Балтийского вокзала до Гатчины и Ораниенбаума.

В день запуска, 29 декабря, для создания новогоднего настроения в ретропоезде Дед Мороз провел беспроигрышную лотерею. Среди подарков были фирменные блокноты, термос, шопперы, наушники и пауэрбанк.

В этот же день, 5 и 8 января впервые организовали новогодний детективный квест в пути следования поезда. В нем приняли участие порядка 100 человек. В ходе игры петербуржцы собирали улики, разгадывали головоломки и тайные послания.

Отметим, что в «Лахте» была предусмотрена мелкорозничная торговля, в том числе с горячими напитками и брендированными имбирными пряниками.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что состав уже третий год используют для туристических поездок в летний и зимний период. Модернизированная «Лахта», которая способна вместить 737 человек, была выпущена более полувека назад.

Андрей Маркелов