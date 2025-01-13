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Пулково отправил 226 рейсов и встретил 172 после вчерашней приостановки работы

В Пулково снова отчитались о работе в штатном режиме во второй половине дня понедельника. За период с 20:30 12 января по 17:30 13 января петербургский аэропорт обслужил 172 рейса на прилет и 226 рейсов на вылет. Такие данные «Ъ-СПб» предоставили в управляющей компании ООО «Воздушные ворота Северной столицы».

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Тем временем в Северо-Западной транспортной прокуратуре сообщили о 175 обратившихся в надзорное ведомство пассажирах, заявивших о несоблюдении их прав и неисполнении законодательства о безопасности полетов. 150 из них уже получили помощь, еще по 25 коллективным обращениям проводится проверка, уточнили в СЗТП.

Напомним, утром 13 января в Пулково также заявляли о работе в штатном режиме. При этом в пресс-службе аэропорта не исключали возможности возникновения задержек после вчерашней приостановки работы.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в связи с непогодой петербургский аэропорт пришлось дважды закрывать в воскресенье, 12 января. Около сотни рейсов были задержаны, 38 отменены.

Андрей Цедрик

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