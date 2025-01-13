Пассажиры рейса Самара — Петербург ждали самолет 16 часов из-за снегопада

Рейс авиакомпании «Nordwind» Самара — Петербург N4 2258 после многочисленных задержек приземлится в Пулково в десять утра 13 января.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Изначально Boeing 737 должен был отправиться в город на Неве 12 января в 16:30 по местному времени. Однако затем время вылета начали сдвигать. Финальную посадку объявили только на следующий день в 08:30.

Причиной задержки самолета стал сильный снегопад в Петербурге. В связи с непогодой Пулково 12 января закрывали дважды. Около сотни рейсов были задержаны, 38 отменены.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что похожая ситуация сложилась накануне в Калининграде, где вылета в Петербург ждали более 12 часов. После многочасового ожидания в здании аэровокзала одна из пассажирок упала в обморок.

Андрей Маркелов