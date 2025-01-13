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Коммерсантъ FM
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Капитализация ускользает от Ubisoft

Как проблемы с выпуском Assassin’s Creed Shadows повлияют на компанию

Французская Ubisoft снова перенесла выпуск игры Assassin’s Creed Shadows и оказалась на грани продажи. В пресс-релизе компании говорится, что она наняла консультантов для подготовки к некой трансформации бизнеса. О чем именно идет речь, не уточняется, но Ubisoft пообещала проинформировать рынок, когда и если сделка состоится. Очередную крупную игру в серии Assassin’s Creed должны были выпустить еще в прошлом году. Осенью Ubisoft объявила о переносе релиза на февраль — тогда акции компании рухнули до десятилетнего минимума. На днях стало известно, что выпуск снова откладывают примерно на месяц, и бумаги Ubisoft снова просели.

Фото: John Keeble / Getty Images

Фото: John Keeble / Getty Images

О причинах проблем в компании рассуждает независимый эксперт в области видеоигр Александр Кузьменко: «Буквально 10-15 лет назад разработка видеоигры класса A стоила где-то $1-3 млн, можно было сделать мировой хит, который принес бы в десятки, а то и в сотни раз больше денег. А теперь производство игр такого класса стоит дороже, чем съемка какого-нибудь боевика Marvel в Голливуде, то есть речь идет уже о сотнях миллионов долларов. Чтобы окупить подобную сумму, однозначно нужно делать хит. Ubisoft избавилась от своего экспериментального направления в разработке игр — это первая ошибка. Вторая — они сменили людей в руководстве с более или менее творческих на бизнесменов, умеющих считать деньги, но крайне далеких от творчества.

И третья ошибка — это, конечно, ставка на одну игру, потому что если сейчас одна игра провалится, то не станет и большой компании.

Самый большой скандал в связи с Assassin’s Creed Shadows случился в прошлом году, когда выяснилось, что действие игры происходит в средневековой Японии времен сёгуната, и один из главных героев — это чернокожий самурай. Понятно, что таким образом компания отрабатывает повестку, которая очень модна на Западе, но игра получила самую большую критику в самой Японии. Этот скандал и явно не очень качественный продукт, который в итоге получается, потому что качественную игру три-четыре раза не откладывают — все это вместе ведет к турбулентному падению акций компании Ubisoft».

Главным претендентом на покупку Ubisoft называют китайского медиагиганта Tencent — владельца мессенджера WeChat и большого пакета акций американской Epic Games. Впрочем, к потенциальной сделке есть несколько серьезных вопросов, отмечает партнер юридической фирмы Digital & Analogue Partners Екатерина Смирнова: «В первую очередь это приобретение проблемного актива. Ubisoft показала не очень хорошие финансовые результаты, мягко говоря, в бюджете компании образовалась недостача. Компания планирует заработать миллиарды долларов в предстоящие несколько лет, чтобы выровнять свое положение на рынке. Но мы понимаем, что это очень амбициозный план с учетом рыночной капитализации Ubisoft около $1,5 млрд.

Почему Ubisoft проигрывает проблемам

Ключевой претендент на покупку — китайская корпорация Tencent. Она уже является акционером Ubisoft. Мы стопроцентно увидим многомиллиардные вливания в бюджет компании. Рынок верит в эту сделку и понимает, что, конечно, китайская огромная корпорация сможет вливать эти миллиарды. При этом в Европе существуют достаточно строгие правила относительно китайских инвестиций в экономику, потому что часто за китайскими инвестициями стоят китайские госкомпании либо напрямую государственные деньги, что в Европе не поощряется. Что это значит для конкуренции? Это означает потенциальный демпинг в течение долгого периода, сокращение маржи конкурентов и выдавливание их с рынка. Поэтому здесь будет интересна позиция регуляторов с точки зрения согласования этой сделки, защиты европейских интересов и создания преференций для национальных корпораций».

В соцсетях тем временем раскритиковали выбор даты для релиза Assassin’s Creed Shadows — 20 марта. В этот день 30 лет назад произошел крупнейший теракт в истории Японии. Запрещенная в России секта «Аум Синрикё» атаковала токийское метро с помощью пакетов с зарином. Погибло больше десяти человек. Около 5 тыс. получили отравления различной степени тяжести.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Илья Сизов

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