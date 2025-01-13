Археологи одобрили строительные работы на территории Чеховского рынка в Казани

Государственная историко-культурная экспертиза одобрила строительные работы на территории Чеховского рынка в Казани. Информация об этом опубликована на сайте комитета Татарстана по охране объектов культурного наследия.

Реконструкция затронет площадь более 9 тыс. кв. м, что позволит увеличить общую площадь рынка до 10 тыс. кв. м. Экспертизу проводило ООО «Прикладная археология».

Проект реконструкции Чеховского рынка в Казани прошел экспертизу и получил положительное заключение еще в декабре 2024 г. Планируется, что в ходе реконструкции восстановят главное здание рынка, построят внутреннюю площадь с галереями, а во внутреннем дворе установят шатер.

Влас Северин