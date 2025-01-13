Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Археологи одобрили строительные работы на территории Чеховского рынка в Казани

Государственная историко-культурная экспертиза одобрила строительные работы на территории Чеховского рынка в Казани. Информация об этом опубликована на сайте комитета Татарстана по охране объектов культурного наследия.

Реконструкция затронет площадь более 9 тыс. кв. м, что позволит увеличить общую площадь рынка до 10 тыс. кв. м. Экспертизу проводило ООО «Прикладная археология».

Проект реконструкции Чеховского рынка в Казани прошел экспертизу и получил положительное заключение еще в декабре 2024 г. Планируется, что в ходе реконструкции восстановят главное здание рынка, построят внутреннюю площадь с галереями, а во внутреннем дворе установят шатер.

Влас Северин

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...