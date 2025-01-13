Прокуратура подала иски к владельцу затонувшего в Керченском проливе танкера

Новороссийская транспортная прокуратура подала в Арбитражный суд Краснодарского края два исковых заявления о привлечении компании — владельца танкера «Волгонефть 212», ООО «Кама Шиппинг», к административной ответственности. Соответствующая информация опубликована в картотеке суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

ФГБУ «Морспасслужба» также подала 9 января в арбитражный суд Краснодарского края иск к ООО «Кама Шиппинг» и связанному с ней ООО «Каматрансойл». Третьим лицом выступает ЗАО «Волгатранснефть» — владелец второго затонувшего танкера «Волгонефть 239».

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Кама Шиппинг» зарегистрировано в Перми в 2016 году. Основным для нее является деятельность внутреннего водного грузового транспорта. Гендиректор предприятия — Константин Сельков. По итогам 2023 года убыток компании составил почти 14,5 млн руб. Данных за прошлый год пока нет.

ООО «Каматрансойл» зарегистрировано в Перми в 2012 году. Основной вид деятельности — торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами. Гендиректор Николай Таврин. Константин Сельков входит в число совладельцев компании.

ЗАО «Волгатранснефть» зарегистрировано в Москве в 2009 году и также ведет деятельность внутреннего водного грузового транспорта. Генеральным директором является Ирина Сомова. Убыток компании по итогам 2023 года превысил 61,3 млн руб.

Танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» потерпели крушение у Керченского пролива во время шторма утром 15 декабря 2024 года. В результате происшествия один человек погиб. Из поврежденных танкеров произошел разлив нефтепродуктов. Уже 17 декабря мазут выбросило на пляжи черноморского побережья в Анапе и Темрюкском районе. Позже выбросы начали происходить в Крыму и Севастополе. Выбросы нефтепродуктов находят в регионах почти каждый день.

26 декабря из-за последствий экокатастрофы на Кубани ввели режим чрезвычайной ситуации федерального характера. Это было сделано для привлечения федеральных сил и средств для ликвидации последствий разлива мазута. Сегодня, 13 января, премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Министерству транспорта России оперативно проработать план подъема танкеров.

Татьяна Ручкина