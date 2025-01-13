Счета владельца танкера «Волгонефть-212» заблокировали из-за долгов

Налоговая служба приостановила операции по банковским счетам компании «Кама шиппинг» из Перми, владеющей танкером «Волгонефть-212», который потерпел крушение в Черном море в декабре 2024 года. Об этом свидетельствуют данные RusProfile.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Основанием для блокировки стало отрицательное сальдо налогового счета компании в размере 55 млн руб. По информации Baza, налоговые органы доначислили задолженность и наложили ограничения на счета компании 10 января.

Кроме того, в арбитражный суд Краснодарского края 9 января поступил иск от Федеральной морской спасательной службы (ФГБУ «Морспасслужба»), направленный против «Кама шиппинг» и связанного с ней ООО «Каматрансойл». Третьим лицом указано ООО «Волгатранснефть» — собственник другого судна, «Волгонефть-239», который также потерпел бедствие в декабре.

Оба танкера, перевозившие мазут, затонули в Керченском проливе 15 декабря 2024 года. В результате аварии погиб один моряк. Капитанам судов предъявили обвинения по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности эксплуатации морского транспорта).

Крушение судов привело к загрязнению воды и береговой линии нефтепродуктами. Спасательные работы ведутся круглосуточно: сотрудники служб и волонтеры Анапы, Темрюкского района и Крыма очищают пляжи, а также оказывают помощь пострадавшим водоплавающим птицам и морским животным.

Нурий Бзасежев