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На одной из улиц Туапсе временно ограничат движение

В среду, 15 января, в Туапсе закроют проезд по улице Маяковского на один день. Ограничения продлятся с 9:00 до 20:00, сообщает пресс-служба мэрии в своем Telegram-канале.

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Ограничения движения коснутся участка дороги в районе дома №25. Изменения связаны с прокладкой газопровода низкого давления. Власти призывают автомобилистов заранее планировать свои маршруты и выбирать альтернативные пути объезда.

«Ъ-Сочи» писал, что в ночь на воскресенье, 12 января, на трех участках улиц в микрорайоне Мацеста начала действовать новая схема движения. Изменения в движении связаны с тем, что в последний год все чаще появлялись заторовые ситуации на Курортном проспекте и Аллее Челтенхема, вырос также уровень аварийности в сравнении с предыдущими годами.

Мария Удовик

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