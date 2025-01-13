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Коммерсантъ FM
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В Кремле подтвердили, что Путин подпишет договор о партнерстве с Ираном

Президент России Владимир Путин и глава Ирана Масуд Пезешкиан подпишут договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между странами. Это произойдет 17 января, сказали в пресс-службе Кремля.

Масуд Пезешкиан и Владимир Путин в октябре 2024 года

Масуд Пезешкиан и Владимир Путин в октябре 2024 года

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Масуд Пезешкиан и Владимир Путин в октябре 2024 года

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Ранее «Ъ», со ссылкой на иранские дипломатические источники, уже сообщал о дате подписания и о содержании соглашения. Важной частью договора станут торгово-экономическое и энергетическое сотрудничество, а также партнерство в вопросах, связанных с обороной и безопасностью. Договор разрабатывался с 2014 года. Предыдущее соглашение было подписано в 2001 году. Как рассказывали источники «Ъ», необходимость обновить договор заключается в расширении сотрудничества стран в различных областях.

Ранее посол Ирана в РФ Казем Джалали заявил, что договор между Москвой и Тегераном охватывает все сферы двустороннего сотрудничества. Документ, по словам господина Джалали, содержит 47 статей.

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