В Кремле подтвердили, что Путин подпишет договор о партнерстве с Ираном

Президент России Владимир Путин и глава Ирана Масуд Пезешкиан подпишут договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между странами. Это произойдет 17 января, сказали в пресс-службе Кремля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Масуд Пезешкиан и Владимир Путин в октябре 2024 года

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Масуд Пезешкиан и Владимир Путин в октябре 2024 года

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Ранее «Ъ», со ссылкой на иранские дипломатические источники, уже сообщал о дате подписания и о содержании соглашения. Важной частью договора станут торгово-экономическое и энергетическое сотрудничество, а также партнерство в вопросах, связанных с обороной и безопасностью. Договор разрабатывался с 2014 года. Предыдущее соглашение было подписано в 2001 году. Как рассказывали источники «Ъ», необходимость обновить договор заключается в расширении сотрудничества стран в различных областях.

Ранее посол Ирана в РФ Казем Джалали заявил, что договор между Москвой и Тегераном охватывает все сферы двустороннего сотрудничества. Документ, по словам господина Джалали, содержит 47 статей.