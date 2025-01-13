Кабмин Башкирии хочет продлить мораторий на публичные слушания

Правительство Башкирии опубликовало для общественных обсуждений и антикоррупционной экспертизы проект постановления, продлевающего на этот год мораторий на публичные слушания и обсуждения по вопросам о застройке. Проект разработан министерством строительства и архитектуры Башкирии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Таким образом, слушания не будут проводиться при утверждении правил землепользования и застройки, проектов планировки и межевания территорий, а также генпланов или изменений к ним. Действия моратория не распространяется на случаи, когда планируется построить объекты с негативным воздействием на окружающую среду или разместить территориальные зоны производственного значения.

В пояснительной записке к документу говорится, что проект разработан для поддержки «финансовой устойчивости и бесперебойного функционирования всех отраслей экономики республики» в условиях санкций. «Проект постановления Правительства Республики Башкортостан упрощает и ускоряет получение исходно-разрешительной документации, что позволит успешно развивать градостроительную деятельность»,— говорится в приложении к проекту.

Мораторий на общественные обсуждения в Башкирии был введен в 2022 году. После этого продлевался в 2023 году и 2024 году. С просьбой оставить мораторий в силе выступал, в частности, владелец девелоперской компании «Агидель-Инвестстрой» Филюс Ишбулатов.

Идэль Гумеров