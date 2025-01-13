Почти 200 тыс. кубометров снега вывезли из Петербурга за прошедшую неделю

За неделю в Петербурге вывезли 186 тыс. кубометров снега и 800 тыс. «кубов» мусора, сообщает комитет по благоустройству 13 января. Прошедшие выходные оказались самыми снежными за всю зиму, выпало 35 см снега, 15 из которых только в воскресенье.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Шелагин, Коммерсантъ Фото: Сергей Шелагин, Коммерсантъ

«Все коммунальные службы работают в особом режиме, пересменка водителей и механизаторов производится в скользящем графике»,— говорится в сообщении.

Этой ночью улицы чистили 1223 единицы техники и 719 специалистов. В сутки, по данным Смольного, вывозят от 20 до 40 тыс. кубометров снега. На текущий момент город убирают более тысячи снегоуборочных машин и более 1,1 тыс. дворников.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что антициклон принесет в Петербург 13 января теплую и бесснежную погоду. Столбики термометров сегодня покажут от -2 до -4 градусов, в Ленобласти от -1 до -6 градусов.

Кирилл Бевзюк