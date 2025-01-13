Антициклон принесет в Петербург 13 января теплую и бесснежную погоду

Петербург окажется под влиянием небольшого гребня антициклона 13 января. Об этом сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Надежда Буаллаг, Коммерсантъ Фото: Надежда Буаллаг, Коммерсантъ

По словам синоптика, в такой ситации в регионе ожидается облачная погода с прояснениями, без существенных осадков. Столбики термометров в этот день покажут от -2 до -4 градусов, в Ленобласти от -1 до -6 градусов.

Ветер сегодня северо-западный, ближе к вечеру он сменится на юго-западный. Порывы достигают 4-9 м/с. Атмосферное давление упадет и составит 764 мм рт. ст., что выше нормы.

Отметим, что вечером в городе ожидают существенное потепление. Уже во вторник, 14 января, в мегаполисе установится плюсовая температура. Пройдет мокрый снег.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что минувшая ночь стала второй среди самых холодных с начала месяца. Минимальная температура воздуха, по данным петербургской метеостанции, опустилась до отметки в -12,3 градуса.

Андрей Маркелов